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ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA

O que não pode faltar? As dicas para montar uma marmita saudável

Ouça as orientações da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 16:59

Publicado em 

10 mai 2021 às 16:59
Roberta Larica dá dicas de como montar uma marmita saudável Crédito: Ella Olsson/Pexels
O tema desta edição do Boa Mesa CBN foi motivado pelo comentário do ouvinte José Rafael. No último quadro, ele encaminhou a seguinte mensagem: "Boa tarde CBN! Mais uma excelente dica da Dra. Roberta. Hoje, após um ano mudando hábitos alimentares, estou 30 quilos 'mais leve'. E me ajudou muito começar a preparar meus alimentos. Hoje não saio sem minha 'marmitinha', fora a economia".
Boa Mesa CBN - 10-05-21.mp3
Nesse clima, Roberta Larica aponta os nutrientes que não pode faltar numa marmita, que seja pra um lanche ou almoço. Ouça as dicas completas!

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