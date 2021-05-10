O que não pode faltar? As dicas para montar uma marmita saudável

O tema desta edição do Boa Mesa CBN foi motivado pelo comentário do ouvinte José Rafael. No último quadro, ele encaminhou a seguinte mensagem: "Boa tarde CBN! Mais uma excelente dica da Dra. Roberta. Hoje, após um ano mudando hábitos alimentares, estou 30 quilos 'mais leve'. E me ajudou muito começar a preparar meus alimentos. Hoje não saio sem minha 'marmitinha', fora a economia".