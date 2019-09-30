O que comer corretamente durante o período de amamentação

Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz como destaque a importância que uma alimentação adequada pode trazer durante a amamentação. Afinal, segundo a comentarista, uma alimentação equilibrada, diversa e que evite embutidos e frituras, por exemplo, garantem não apenas a saúde da mãe como a do filho. A ingestão de água também é um ponto fundamental para a produção de leite. "Não existe isso de comer canjica para ter mais leite. Apesar de ser uma receita da vovó, isso é crendice. A hidratação da mulher, sim, é relevante", explica.