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BOA MESA CBN

O que comer corretamente durante o período de amamentação

Alerta vai para as mães, mas também requer atenção de todos envolvidos na observação da criança

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 18:53

Publicado em 

30 set 2019 às 18:53
Amamentação: cuidados com alimentação da mãe e do bebê Crédito: Reprodução/Pixabay
Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz como destaque a importância que uma alimentação adequada pode trazer durante a amamentação. Afinal, segundo a comentarista, uma alimentação equilibrada, diversa e que evite embutidos e frituras, por exemplo, garantem não apenas a saúde da mãe como a do filho. A ingestão de água também é um ponto fundamental para a produção de leite. "Não existe isso de comer canjica para ter mais leite. Apesar de ser uma receita da vovó, isso é crendice. A hidratação da mulher, sim, é relevante", explica. 
Ouça o quadro completo:
Boa Mesa CBN - 30-09-19

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