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Nutrição pode ser aliada no combate às alergias respiratórias

A nutrição pode ser uma verdadeira aliada no combate às alergias respiratórias. Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica explica que existem alimentos que pioram e melhoraram as alergias e famosas "ites", como bronquites e sinusites

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 18:59

Publicado em 

08 abr 2019 às 18:59
Já estamos no outono e com a diminuição das temperaturas relatos comuns a muitas pessoas são: baixa imunidade, resfriados e crises alérgicas. Até aí não é segredo para ninguém. Certo? Entretanto, é bom que se saiba que a nutrição pode ser uma verdadeira aliada no combate às alergias respiratórias. Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica explica que existem alimentos que pioram e melhoraram as alergias e famosas “ites”, como bronquites e sinusites. Se identificou? Leite, glúten e corantes são alguns deses vilões. Acompanhe!
Boa Mesa CBN - 08-04-19.mp3

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