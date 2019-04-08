Nutrição pode ser aliada no combate às alergias respiratórias

Já estamos no outono e com a diminuição das temperaturas relatos comuns a muitas pessoas são: baixa imunidade, resfriados e crises alérgicas. Até aí não é segredo para ninguém. Certo? Entretanto, é bom que se saiba que a nutrição pode ser uma verdadeira aliada no combate às alergias respiratórias. Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica explica que existem alimentos que pioram e melhoraram as alergias e famosas “ites”, como bronquites e sinusites. Se identificou? Leite, glúten e corantes são alguns deses vilões. Acompanhe!