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Boa Mesa CBN

Nutrição pode contribuir com a performance nas competições olímpicas?

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 18:06

Publicado em 

22 jul 2024 às 18:06
Frutas são uma boa opção de pré-treino
Frutas são uma boa opção de pré-treino Crédito: Pexels
A abertura dos Jogos Olímpicos de Paris está marcada para o dia 26 de julho de 2024, e, claro, a expectativa em torno dos eventos já chama a atenção. Os atletas também já estão a todo vapor e isso inclui o cardápio que os esportistas brasileiros terão à disposição durante o evento. Pensando nisso, nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica explica a importância de uma boa alimentação física para quem vai enfrentar uma maratona olímpica. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 22-07-24

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