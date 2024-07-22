Nutrição pode contribuir com a performance nas competições olímpicas?

A abertura dos Jogos Olímpicos de Paris está marcada para o dia 26 de julho de 2024, e, claro, a expectativa em torno dos eventos já chama a atenção. Os atletas também já estão a todo vapor e isso inclui o cardápio que os esportistas brasileiros terão à disposição durante o evento. Pensando nisso, nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica explica a importância de uma boa alimentação física para quem vai enfrentar uma maratona olímpica. Ouça a conversa completa!