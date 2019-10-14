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Noite de sono ruim atinge olfato e acaba prejudicando alimentação

Por que você quer comer alimentos gordurosos após uma noite ruim de sono?

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 18:09

Publicado em 

14 out 2019 às 18:09
Café da manhã reforçado Crédito: Vitor Jubini
Não é mito: um novo estudo da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, descobriu por que as pessoas sentem vontade de comer alimentos mais calóricos depois de uma noite dormindo pouco. A relação tem a ver com o sistema olfativo.
 
A pesquisa indicou que o olfato é afetado de duas maneiras pela privação do sono. Primeiro, ele entra em um modo de operação mais intenso para diferenciar melhor odores alimentares dos não alimentares. Só que, simultaneamente, ocorre uma falha na comunicação com outras áreas do cérebro ligadas à alimentação, e as decisões sobre o que comer mudam. Confira a explicação da comentarista Roberta Larica:
Boa Mesa CBN - 14-10-19
 
 O que diz a pesquisa?
 - Os pesquisadores fizeram um experimento com 29 homens e mulheres, com idades entre 18 e 40 anos. Eles foram divididos em dois grupos: um dormiu uma quantidade de horas considerada suficiente durante quatro semanas; depois, passaram o mesmo período descansando apenas quatro horas ao longo da noite. A experiência foi ao contrário para o segundo grupo.
- Após cada noite, os cientistas serviam aos participantes um menu controlado para café da manhã, almoço e jantar, mas também lhes ofereciam um buffet de lanches. Assim, analisavam o que eles comiam e em qual quantidade.
- Eles perceberam que as pessoas mudavam suas escolhas alimentares quando dormiam menos e optavam por comidas mais calóricas, como donuts, biscoitos de chocolate e batatas fritas. Os pesquisadores também mediram os níveis sanguíneos de compostos endocanabinóides envolvidos na regulação do apetite, no sistema imunológico e no controle da dor. As análises mostraram que um dos compostos aumentava após uma noite de privação do sono, o que explicaria as (más) escolhas à mesa.
 

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