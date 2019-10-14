Noite de sono ruim atinge olfato e acaba prejudicando alimentação

Café da manhã reforçado Crédito: Vitor Jubini

Não é mito: um novo estudo da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, descobriu por que as pessoas sentem vontade de comer alimentos mais calóricos depois de uma noite dormindo pouco. A relação tem a ver com o sistema olfativo.

A pesquisa indicou que o olfato é afetado de duas maneiras pela privação do sono. Primeiro, ele entra em um modo de operação mais intenso para diferenciar melhor odores alimentares dos não alimentares. Só que, simultaneamente, ocorre uma falha na comunicação com outras áreas do cérebro ligadas à alimentação, e as decisões sobre o que comer mudam. Confira a explicação da comentarista Roberta Larica:

Your browser does not support the audio element. Boa Mesa CBN - 14-10-19

O que diz a pesquisa?

- Os pesquisadores fizeram um experimento com 29 homens e mulheres, com idades entre 18 e 40 anos. Eles foram divididos em dois grupos: um dormiu uma quantidade de horas considerada suficiente durante quatro semanas; depois, passaram o mesmo período descansando apenas quatro horas ao longo da noite. A experiência foi ao contrário para o segundo grupo.

- Após cada noite, os cientistas serviam aos participantes um menu controlado para café da manhã, almoço e jantar, mas também lhes ofereciam um buffet de lanches. Assim, analisavam o que eles comiam e em qual quantidade.