Não confunda intolerância à lactose com alergia ao leite

Neste "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica fala sobre as consequências da intolerância à lactose. Ela explica que esse diagnóstico é diferente de uma alergia, pois não altera o sistema imunológico da pessoa.
"Muita gente fala sobre intolerância ou alergia ao leite, o que causa confusão no paciente. Não exite alergia à lactose, mas muitas pessoas não produzem a enzima para a digestão dela. Tem má digestão, gases e distensão do abdomem. Se essa intolerância é alta, os sintomas também provocam muito mal estar. E isso pode ser desenvolvido ao longo da vida, que vai perdendo a capacidade de digerir isso, fazer a quebra desse açúcar presente no leite. A alergia é outra coisa: tem inchaço nos olhos, nos lábios e irritação na pele e começa desde bebê". Ouça as explicações na íntegra:
Boa Mesa CBN - 11-11-19