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BOA MESA CBN

Na volta às aulas, monte uma lancheira saudável para seu filho

Ouça as dicas da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 20:59

Publicado em 

28 jan 2019 às 20:59
Saiba como montar a lancheira para as crianças Crédito: Divulgação
A partir da próxima semana a maior parte dos alunos volta às aulas. Esse é o momento da família não ter dúvidas sobre a hora da alimentação das crianças, por exemplo. Neste quadro "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica, fala sobre as dicas para montar o cardápio da criançada e garantir uma lancheira saudável - ou seja, fugindo das frituras e industrializados.
Ouça as explicações completas:
Boa Mesa CBN - 28-01-19.mp3
Entre as dicas estão:
 
- Levar a criança com você para selecionar alimentos saudáveis;
- Preparar algumas receitas em casa, como bolos, cookies e pães;
- Negociar o dia da cantina e da pipoca;
- Preparar um planejamento semanal junto com a criança.

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