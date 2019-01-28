Na volta às aulas, monte uma lancheira saudável para seu filho

A partir da próxima semana a maior parte dos alunos volta às aulas. Esse é o momento da família não ter dúvidas sobre a hora da alimentação das crianças, por exemplo. Neste quadro "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica, fala sobre as dicas para montar o cardápio da criançada e garantir uma lancheira saudável - ou seja, fugindo das frituras e industrializados.
Ouça as explicações completas:
Boa Mesa CBN - 28-01-19.mp3
Entre as dicas estão:
- Levar a criança com você para selecionar alimentos saudáveis;
- Preparar algumas receitas em casa, como bolos, cookies e pães;
- Negociar o dia da cantina e da pipoca;
- Preparar um planejamento semanal junto com a criança.