Na volta às aulas, monte uma lancheira saudável para seu filho

A partir da próxima semana a maior parte dos alunos volta às aulas. Esse é o momento da família não ter dúvidas sobre a hora da alimentação das crianças, por exemplo. Neste quadro "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica, fala sobre as dicas para montar o cardápio da criançada e garantir uma lancheira saudável - ou seja, fugindo das frituras e industrializados.