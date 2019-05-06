Mudanças na alimentação melhoram a Síndrome do Cólon Irritável

Cólicas, abdômen inchado, gases, flatulência, crises de constipação e diarreia são alguns dos problemas enfrentados pelas pessoas que são portadoras de um distúrbio funcional denominado como Síndrome do Intestino Irritável - ou, mais conhecido, como Cólon Irritável. Pensando nisto, nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica traz mais detalhes de como a alimentação pode melhorar essa Síndrome e auxiliar no tratamento daqueles que sofrem com a doença. Confira!