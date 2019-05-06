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Mudanças na alimentação melhoram a Síndrome do Cólon Irritável

Pensando nisto, nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica traz mais detalhes de como a alimentação pode melhorar essa Síndrome e auxiliar no tratamento daqueles que sofrem com a doença

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 19:26

Publicado em 

06 mai 2019 às 19:26
Cólicas, abdômen inchado, gases, flatulência, crises de constipação e diarreia são alguns dos problemas enfrentados pelas pessoas que são portadoras de um distúrbio funcional denominado como Síndrome do Intestino Irritável - ou, mais conhecido, como Cólon Irritável. Pensando nisto, nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica traz mais detalhes de como a alimentação pode melhorar essa Síndrome e auxiliar no tratamento daqueles que sofrem com a doença. Confira!
Boa Mesa CBN - 06-05-19.mp3

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