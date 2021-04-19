Morar sozinho e ter uma alimentação saudável: não há mistério

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica traz orientações importantes de alimentação saudável para quem mora sozinho e não tem alguém pra dividir as responsabilidades de colocar a mão na massa, por exemplo. Muitos daqueles que moram sozinhos acabam associando praticidade a refeições industrializadas, mas a comentarista alerta que o hábito leva a uma alimentação pobre em nutrientes.