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DICAS DE ALIMENTAÇÃO

Morar sozinho e ter uma alimentação saudável: não há mistério

Ouça as orientações da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:06

Publicado em 

19 abr 2021 às 17:06
Roberta Larica dá dicas de como se alimentar melhor, mesmo morando sozinho Crédito: Pexels
Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica traz orientações importantes de alimentação saudável para quem mora sozinho e não tem alguém pra dividir as responsabilidades de colocar a mão na massa, por exemplo. Muitos daqueles que moram sozinhos acabam associando praticidade a refeições industrializadas, mas a comentarista alerta que o hábito leva a uma alimentação pobre em nutrientes.
Boa Mesa CBN - 19-04-21.mp3
Como fazer uma compra básica, preservar alimentos por mais tempo e se alimentar bem? "Ter uma alimentação prática e saudável é possível quando se tem planejamento", explica Larica. Ouça.

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