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BOA MESA CBN

Moqueca capixaba: o potencial dos alimentos da culinária capixaba

Reconhecida pela história da panela de barro, Vitória também apresenta diversos mercados com peixes variados

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 19:14

Publicado em 

02 set 2019 às 19:14
Moqueca: estrela capixaba Crédito: Renan Alves/Prefeitura de Anchieta
No clima da comemoração do aniversário de Vitória, esta edição do Boa Mesa CBN destaca a gastronomia da capital capixaba. A comentarista Roberta Larica fala sobre a moqueca capixaba e os benefícios de um prato considerado leve. "A associação de ingredientes é um destaque: o tomante ajuda a prevenir o câncer de próstata e previne doenças cardiovasculares", analisa.
Boa Mesa CBN - 02-09-19
Saiba:
- Coentro: ajuda na atividade anti-inflamatória;
- Peixe: ômega-3 presente por ser um potente anti-inflamatório também;
- “Moqueca capixaba não é algo pesado”: lembre que a proteína é o peixe e que muitos acompanhamento são ricos em carboidratos.

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