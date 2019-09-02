Moqueca capixaba: o potencial dos alimentos da culinária capixaba

No clima da comemoração do aniversário de Vitória, esta edição do Boa Mesa CBN destaca a gastronomia da capital capixaba. A comentarista Roberta Larica fala sobre a moqueca capixaba e os benefícios de um prato considerado leve. "A associação de ingredientes é um destaque: o tomante ajuda a prevenir o câncer de próstata e previne doenças cardiovasculares", analisa.