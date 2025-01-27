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Boa Mesa CBN

Mitos e verdades da alimentação: comer perto da hora de dormir atrapalha o sono?

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 18:26

Publicado em 

27 jan 2025 às 18:26
Aumento de cortisol atrapalha o sono e a recuperação muscular (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
[Edicase]Aumento de cortisol atrapalha o sono e a recuperação muscular (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz como destaque mitos e verdades que envolvem a alimentação no dia a dia. Uma deles é: comer perto da hora de dormir atrapalha o sono? Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 27-01-25

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