Mais de 40 graus: os cuidados com a alimentação em dias quentes!

Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz dicas de cuidados com a alimentação em dias quentes. Sucos refrescantes, frutas ricas em água e carnes brancas são algumas opções. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 13-11-23
Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 18:13
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