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BOA MESA CBN

Invista em uma horta caseira e produza de frutas a temperos em casa

Até para quem tem uma casa menor, ou mora num apartamento de tamanho reduzido, é possível cultivar uma horta caseira

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 16:45

Publicado em 

25 mai 2020 às 16:45
Encha sua casa de verde com as mini-hortas. Crédito: vivadecora.com.br
Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica aponta que os efeitos da quarentena, por conta do coronavírus, também tem influenciado novos hábitos nutricionais em muitas pessoas. Um deles é a ideia de se montar uma horta em casa. Mas fique tranquilo: até para quem tem uma casa menor, ou mora num apartamento de tamanho reduzido, não há problema. É possível, sim, adaptar o espaço e investir no cultivo de ervas e hortaliças, por exemplo, junto a família. A comentarista explica a importância de um hortaliças proveniente de uma horta caseira, os principais alimentos que podem ser plantados e como diminuir as idas aos supermercados pode torna-se um hábito para além da fase do isolamento social. Confira as dicas!
BOA MESA CBN - 25-05-20

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