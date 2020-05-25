Invista em uma horta caseira e produza de frutas a temperos em casa

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica aponta que os efeitos da quarentena, por conta do coronavírus, também tem influenciado novos hábitos nutricionais em muitas pessoas. Um deles é a ideia de se montar uma horta em casa. Mas fique tranquilo: até para quem tem uma casa menor, ou mora num apartamento de tamanho reduzido, não há problema. É possível, sim, adaptar o espaço e investir no cultivo de ervas e hortaliças, por exemplo, junto a família. A comentarista explica a importância de um hortaliças proveniente de uma horta caseira, os principais alimentos que podem ser plantados e como diminuir as idas aos supermercados pode torna-se um hábito para além da fase do isolamento social. Confira as dicas!