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BOA MESA CBN

Identifique quando o seu corpo dá sinais da falta de nutrientes

Queda de cabelo pode estar atrelada a falta de ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Unhas manchadas e quebradiças? Falta de zino. Pele seca? Falta de alimentos oxidantes

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 20:00

Publicado em 

22 abr 2019 às 20:00
Nutrição, como não poderia deixar de ser, é o tema que guia as nossas conversas no Boa Mesa CBN. Mas nesta edição do quadro a comentarista Roberta Larica vai nos propor um desafio: você, ouvinte, vai saber como identificar, de forma prática, em seu corpo que existe a falta de nutrientes fundamentais. Alguns exemplos: queda de cabelo pode estar atrelada a falta de ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Unhas manchadas e quebradiças? Falta de zino. Pele seca? Falta de alimentos oxidantes. Acompanhe as explicações.
Boa Mesa CBN - 22-04-19.mp3

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