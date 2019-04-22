Identifique quando o seu corpo dá sinais da falta de nutrientes

Nutrição, como não poderia deixar de ser, é o tema que guia as nossas conversas no Boa Mesa CBN. Mas nesta edição do quadro a comentarista Roberta Larica vai nos propor um desafio: você, ouvinte, vai saber como identificar, de forma prática, em seu corpo que existe a falta de nutrientes fundamentais. Alguns exemplos: queda de cabelo pode estar atrelada a falta de ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Unhas manchadas e quebradiças? Falta de zino. Pele seca? Falta de alimentos oxidantes. Acompanhe as explicações.