Gorduras boas: os motivos para você aumentar a sua ingestão

Quando se fala de gorduras, normalmente, elas estão associadas a problemas de saúde. No entanto, ingerir certas quantidades e fontes de gorduras é essencial para que o nosso organismo mantenha suas funções de maneira saudável. O alerta é da comentarista Roberta Larica, nesta edição do Boa Mesa CBN. O azeite de oliva, por exemplo, é um dos temperos mais antigos do mundo e que muitos podem desconhecer seus benefícios. Confira!
Boa Mesa CBN - 18-03-19.mp3
Os benefícios das gorduras boas:
- Propicia a perda de peso (a gordura provoca sensação de saciedade)
- Garante a proteção do coração, ao reduzir o colesterol ruim
- Protege a saúde cerebral
- Auxilia na proteção de energia
- Permite o controle da glicose.