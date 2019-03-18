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BOA MESA CBN

Gorduras boas: os motivos para você aumentar a sua ingestão

Entre os benefícios da ingestão de gorduras boas estão a produção de energia para o organismo e o controle da glicose

Publicado em 18 de Março de 2019 às 17:24

Publicado em 

18 mar 2019 às 17:24
Quando se fala de gorduras, normalmente, elas estão associadas a problemas de saúde. No entanto, ingerir certas quantidades e fontes de gorduras é essencial para que o nosso organismo mantenha suas funções de maneira saudável. O alerta é da comentarista Roberta Larica, nesta edição do Boa Mesa CBN. O azeite de oliva, por exemplo, é um dos temperos mais antigos do mundo e que muitos podem desconhecer seus benefícios. Confira!
Boa Mesa CBN - 18-03-19.mp3
Os benefícios das gorduras boas:
- Propicia a perda de peso (a gordura provoca sensação de saciedade)
- Garante a proteção do coração, ao reduzir o colesterol ruim
- Protege a saúde cerebral 
- Auxilia na proteção de energia
- Permite o controle da glicose. 

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