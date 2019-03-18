Gorduras boas: os motivos para você aumentar a sua ingestão

Quando se fala de gorduras, normalmente, elas estão associadas a problemas de saúde. No entanto, ingerir certas quantidades e fontes de gorduras é essencial para que o nosso organismo mantenha suas funções de maneira saudável. O alerta é da comentarista Roberta Larica, nesta edição do Boa Mesa CBN. O azeite de oliva, por exemplo, é um dos temperos mais antigos do mundo e que muitos podem desconhecer seus benefícios. Confira!