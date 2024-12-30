Final de ano: como definir metas de saúde para 2025?

Com o início de um novo ciclo, é natural que façamos reflexões sobre o que podemos melhorar em diversas áreas. No trabalho, na relação com o dinheiro e nas questões de saúde física e mental, a virada de ano pode representar um bom momento para definir metas e planejar mudanças possíveis. Nesta edição de "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica faz um balanço de 2025 e nos ajuda a estabelecer objetivos eficazes para manter a saúde em dia ao longo do ano. Ouça a conversa completa!