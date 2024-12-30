Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Boa Mesa CBN

Final de ano: como definir metas de saúde para 2025?

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 17:25

Publicado em 

30 dez 2024 às 17:25
Alimentação saudável
Alimentação saudável Crédito: Shutterstock
Com o início de um novo ciclo, é natural que façamos reflexões sobre o que podemos melhorar em diversas áreas. No trabalho, na relação com o dinheiro e nas questões de saúde física e mental, a virada de ano pode representar um bom momento para definir metas e planejar mudanças possíveis. Nesta edição de "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica faz um balanço de 2025 e nos ajuda a estabelecer objetivos eficazes para manter a saúde em dia ao longo do ano. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 30-12-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O adolescente com superdotação que passou no vestibular aos 12 anos e sonha estudar no MIT
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados