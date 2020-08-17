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Fibras alimentares: saiba o benefício delas para o organismo

Ouça a edição desta segunda-feira (17) do Boa Mesa CBN, com Roberta Larica!

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 17:15

Publicado em 

17 ago 2020 às 17:15
Roberta Larica: "Os grãos estão entre as dicas de fibras alimentares" Crédito: Pixabay
Nesta edição do Boa Mesa CBN o assunto são elas: as fibras! Roberta Larica aponta que o consumo adequado de fibras na alimentação pode trazer uma série de benefícios ao organismo, como auxiliar na saúde do intestino. Mas existem outras importantes funções atreladas ao consumo do componente. Ouça as explicações da comentarista!
Boa Mesa - Roberta Larica - 17-08-20
 
"Além disso, as fibras ajudam na saciedade, reduz o nosso colesterol e pode prevenir o câncer de intestino. A maioria das pessoas, infelizmente, não consome as necessidades de fibras diárias e acaba neglicenciado o seu poder", afirma Larica. Entre as opções estão as leguminosas, grãos, farelos e farinhas integrais. 

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