Fibras alimentares: saiba o benefício delas para o organismo

Nesta edição do Boa Mesa CBN o assunto são elas: as fibras! Roberta Larica aponta que o consumo adequado de fibras na alimentação pode trazer uma série de benefícios ao organismo, como auxiliar na saúde do intestino. Mas existem outras importantes funções atreladas ao consumo do componente. Ouça as explicações da comentarista!

"Além disso, as fibras ajudam na saciedade, reduz o nosso colesterol e pode prevenir o câncer de intestino. A maioria das pessoas, infelizmente, não consome as necessidades de fibras diárias e acaba neglicenciado o seu poder", afirma Larica. Entre as opções estão as leguminosas, grãos, farelos e farinhas integrais.