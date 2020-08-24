Existe alimento "proibido" para ter uma dieta saudável e emagrecer?

Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz orientações fundamentais para quem está na saga rumo ao emagrecimento e visando uma dieta saudável. Será que existe, afinal, algum(s) alimentos(s) que devam ser banidos da sua alimentação para sempre? Especialistas já sinalizam: eleger vilões é um dos principais mitos relacionados à alimentação saudável. Devo banir aquele chocolate diário, por exemplo, da minha alimentação? "Não existe alimento saudável, e sim um padrão alimentar saudável", alerta. Acompanhe as orientações completas!