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Existe alimento "proibido" para ter uma dieta saudável e emagrecer?

As explicações são da comentarista Roberta Larica

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 17:22

Publicado em 

24 ago 2020 às 17:22
Garota saboreia uma barra de chocolate Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz orientações fundamentais para quem está na saga rumo ao emagrecimento e visando uma dieta saudável. Será que existe, afinal, algum(s) alimentos(s) que devam ser banidos da sua alimentação para sempre? Especialistas já sinalizam: eleger vilões é um dos principais mitos relacionados à alimentação saudável. Devo banir aquele chocolate diário, por exemplo, da minha alimentação? "Não existe alimento saudável, e sim um padrão alimentar saudável", alerta. Acompanhe as orientações completas!
BOA MESA CBN - 24-08-20

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