Estilo de vida saudável e alimentação auxiliam na saúde hormonal

Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica analisa como a alimentação e estilo de vida estão ligadas com a nossa saúde hormonal. Essa foi uma das discussões das quais a comentarista participou, nos Estados Unidos, num congresso do IFM, o Instituto de Medicina Funcional, sobre estilos de vida e a saúde hormonal. A discussão proposta foi que hormônios em níveis adequados são fundamentais pata manter uma boa qualidade de vida, assim como um estilo de vida saudável e a boa alimentação auxiliam na manutenção dos níveis hormonais. Por isso, no Boa Mesa CBN, ela explica quais são as estratégias do nosso cotidiano para manter manter o equilíbrio hormonal com a ajuda da alimentação e do estilo de vida saudável. Acompanhe:
Boa Mesa CBN - 22-07-19.mp3
SAIBA MAIS:
- As pessoas precisam de hormônios em níveis adequados para ter uma boa qualidade de vida
- O estresse, a falta de qualidade do sono, as deficiências nutricionais e poluentes ambientais estão afetando o sistema hormonal do corpo humano. Isso pensando em todas as fontes hormonais e hormônios, e não só os hormônios sexuais como testosterona e estrogênio;
- A utilização de plásticos e o uso de cosméticos também estão afetando os níveis hormonais da população;
- É importante equilibrar ou reequilibrar os hormônios com mudanças no dia a dia para manter um estilo de vida saudável, e não com reposição hormonal. Existem pessoas jovens que estão fazendo reposição/modulação hormonal sem necessidade.