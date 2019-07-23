Estilo de vida saudável e alimentação auxiliam na saúde hormonal

Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica analisa como a alimentação e estilo de vida estão ligadas com a nossa saúde hormonal. Essa foi uma das discussões das quais a comentarista participou, nos Estados Unidos, num congresso do IFM, o Instituto de Medicina Funcional, sobre estilos de vida e a saúde hormonal. A discussão proposta foi que hormônios em níveis adequados são fundamentais pata manter uma boa qualidade de vida, assim como um estilo de vida saudável e a boa alimentação auxiliam na manutenção dos níveis hormonais. Por isso, no Boa Mesa CBN, ela explica quais são as estratégias do nosso cotidiano para manter manter o equilíbrio hormonal com a ajuda da alimentação e do estilo de vida saudável. Acompanhe: