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Boa Mesa CBN

Enxaqueca tem relação com alimentação?

Ouça a análise da comentarista Roberta Larica

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 18:18

Publicado em 

23 out 2023 às 18:18
Dor de cabeça e alimentação
Dor de cabeça e alimentação Crédito: Pexels
Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica fala da relação entre a alimentação e a enxaqueca. Maçã, chá verde, chocolate e café diminuem ou aumentam a dor de cabeça? Ouça a conversa completa!  
Boa Mesa CBN - 23-10-23

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