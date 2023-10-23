Enxaqueca tem relação com alimentação?

Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica fala da relação entre a alimentação e a enxaqueca. Maçã, chá verde, chocolate e café diminuem ou aumentam a dor de cabeça? Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 23-10-23
Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 18:18
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