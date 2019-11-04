Entre diferentes tipos de sal, qual é a melhor escolha?

O cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal de cozinha, está presente no cotidiano de toda a população brasileira. Atualmente, há uma variedade nas gôndolas dos supermercados que despertam a dúvida: qual é a melhor opção para nossa saúde? A comentarista Roberta Larica analisa que existe as mais variadas cores em sofisticados moedores, e em quantidades corretas, garante a quantidade necessária de iodo para o funcionamento dos hormônios da tireoide. "O sal refinado é o mais consumido, mas ele passa por vários processos, inclusive químico, para refinamento e também o branqueamento. O segundo mais consumido é o sal marinho - menos refinado - a melhor opção. E ainda podemos adicionar ervas", orienta.