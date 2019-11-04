Entre diferentes tipos de sal, qual é a melhor escolha?

O cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal de cozinha, está presente no cotidiano de toda a população brasileira. Atualmente, há uma variedade nas gôndolas dos supermercados que despertam a dúvida: qual é a melhor opção para nossa saúde? A comentarista Roberta Larica analisa que existe as mais variadas cores em sofisticados moedores, e em quantidades corretas, garante a quantidade necessária de iodo para o funcionamento dos hormônios da tireoide. "O sal refinado é o mais consumido, mas ele passa por vários processos, inclusive químico, para refinamento e também o branqueamento. O segundo mais consumido é o sal marinho - menos refinado - a melhor opção. E ainda podemos adicionar ervas", orienta.
Roberta ainda alerta que há outros tipos de sal, mas que tem uso na gastronomia como na finalização de um prato, ou que ganharam fama por ter outros componentes. "Mas o risco de falsificação e a possibilidade de prejuízo financeiro não compensam os benefícios que podem trazer", alerta. Ouça o quadro: