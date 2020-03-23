Em tempos quarentena, alimentos que não podem faltar em casa

Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica detalha como é possível manter uma alimentação saudável e nutritiva em tempos de avanço do coronavírus ao mesmo tempo que deve-se cumprir o isolamento social. "Com profissionais fazendo home office e as crianças sem saírem de cabeça, é necessário ter atenção ao cardápio diário. Reforçar o sistema imunológico, ingerindo alimentos nutritivos, que são ricos em vitaminas e minerais, é dica fundamental nesse período", diz.
A comentarista dá outras dicas também. "Congelar alimentos, polpas de frutas, hortaliças por branqueamento, por exemplo. Pratos de forno podem ser estratégias interessantes para poupar tempo na cozinha, evitar sair de casa e reduzir desperdícios nesse momento", explica.
E como está sua alimentação nesse período de quarentena? Confira:
BOA MESA CBN - 23-03-20