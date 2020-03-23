Em tempos quarentena, alimentos que não podem faltar em casa

Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica detalha como é possível manter uma alimentação saudável e nutritiva em tempos de avanço do coronavírus ao mesmo tempo que deve-se cumprir o isolamento social. "Com profissionais fazendo home office e as crianças sem saírem de cabeça, é necessário ter atenção ao cardápio diário. Reforçar o sistema imunológico, ingerindo alimentos nutritivos, que são ricos em vitaminas e minerais, é dica fundamental nesse período", diz.