Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

BOA MESA CBN

Em tempos quarentena, alimentos que não podem faltar em casa

Siga as orientações para tornar suas refeições mais nutritivas neste período

Publicado em 23 de Março de 2020 às 17:33

Publicado em 

23 mar 2020 às 17:33
Alimentos e produtos Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica detalha como é possível manter uma alimentação saudável e nutritiva em tempos de avanço do coronavírus ao mesmo tempo que deve-se cumprir o isolamento social. "Com profissionais fazendo home office e as crianças sem saírem de cabeça, é necessário ter atenção ao cardápio diário. Reforçar o sistema imunológico, ingerindo alimentos nutritivos, que são ricos em vitaminas e minerais, é dica fundamental nesse período", diz.
A comentarista dá outras dicas também. "Congelar alimentos, polpas de frutas, hortaliças por branqueamento, por exemplo. Pratos de forno podem ser estratégias interessantes para poupar tempo na cozinha, evitar sair de casa e reduzir desperdícios nesse momento", explica.
E como está sua alimentação nesse período de quarentena? Confira:
BOA MESA CBN - 23-03-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados