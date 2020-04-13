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Em tempos de coronavírus, não desconte suas emoções na comida

As dicas são da comentarista Roberta Larica

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 18:23

Publicado em 

13 abr 2020 às 18:23
Batata frita Crédito: Pixabay
Se você é daquele tipo de pessoa que na sua rotina de home office percebeu que passou a comer por estresse e está levando à mesa mais alimentos do que seria o recomendado, não pode perder as orientações da comentarista Roberta Larica nesta edição do Boa Mesa CBN. Roberta explica que essa é uma reação comum e compreensível diante das pressões da vida profissional e do momento social em que vivemos, diante de incertezas e medo.
Entretanto, é importante desenvolver estratégias alternativas para lidar com as emoções. Mesmo dentro de casa ficar atento a organização de horários para se alimentar e investir numa nutrição mais caseira, incentivando com os filhos também participem da elaboração de um cardápio, são dicas compartilhadas pela especialista. Confira:
PODCAST - BOA MESA CBN - 13-04-20

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