Em tempos de coronavírus, não desconte suas emoções na comida

Se você é daquele tipo de pessoa que na sua rotina de home office percebeu que passou a comer por estresse e está levando à mesa mais alimentos do que seria o recomendado, não pode perder as orientações da comentarista Roberta Larica nesta edição do Boa Mesa CBN. Roberta explica que essa é uma reação comum e compreensível diante das pressões da vida profissional e do momento social em que vivemos, diante de incertezas e medo.
Entretanto, é importante desenvolver estratégias alternativas para lidar com as emoções. Mesmo dentro de casa ficar atento a organização de horários para se alimentar e investir numa nutrição mais caseira, incentivando com os filhos também participem da elaboração de um cardápio, são dicas compartilhadas pela especialista. Confira:
PODCAST - BOA MESA CBN - 13-04-20