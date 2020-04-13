Em tempos de coronavírus, não desconte suas emoções na comida

Se você é daquele tipo de pessoa que na sua rotina de home office percebeu que passou a comer por estresse e está levando à mesa mais alimentos do que seria o recomendado, não pode perder as orientações da comentarista Roberta Larica nesta edição do Boa Mesa CBN. Roberta explica que essa é uma reação comum e compreensível diante das pressões da vida profissional e do momento social em que vivemos, diante de incertezas e medo.