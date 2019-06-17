Dores que não passam? O segredo pode está em sua alimentação

Alimentos podem, sim, contribuir para o desencadeamento de determinado sintomas e afetar o seu organismo, sem que você perceba. Este é o alerta do quadro "Boa Mesa CBN" desta segunda-feira (17). A comentarista Roberta Larica explica, por exemplo, como a alimentação pode influenciar na saúde do sistema digestivo e deixar a sua saúde em risco. Artrose e dor de cabeça são alguns desses exemplos.
"A gente precisa entender que o nosso corpo é uma máquina que, para funcionar perfeitamente, depende de vários 'combustíveis' diferentes. A dor está associada a um processo de inflamação. Logo, quanto mais anti-inflamatória for a minha dieta [priorizando frutas e verduras orgânicas e da estação, por exemplo], você já aumenta a produção de antioxidantes", explica.
BOA MESA CBN - 5.43s - 17-06-19.mp3