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BOA MESA CBN

Dores que não passam? O segredo pode está em sua alimentação

Alimentos com potencial inflamatório, como embutidos e refinados, devem ser evitados no cardápio diário para preservar o organismo.

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 18:06

Publicado em 

17 jun 2019 às 18:06
Alimentos podem, sim, contribuir para o desencadeamento de determinado sintomas e afetar o seu organismo, sem que você perceba. Este é o alerta do quadro "Boa Mesa CBN" desta segunda-feira (17). A comentarista Roberta Larica explica, por exemplo, como a alimentação pode influenciar na saúde do sistema digestivo e deixar a sua saúde em risco. Artrose e dor de cabeça são alguns desses exemplos. 
"A gente precisa entender que o nosso corpo é uma máquina que, para funcionar perfeitamente, depende de vários 'combustíveis' diferentes. A dor está associada a um processo de inflamação. Logo, quanto mais anti-inflamatória for a minha dieta [priorizando frutas e verduras orgânicas e da estação, por exemplo], você já aumenta a produção de antioxidantes", explica. 
BOA MESA CBN - 5.43s - 17-06-19.mp3

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