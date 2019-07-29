Do vermelho ao azul: entenda os benefícios das cores no seu prato

Não é segredo para ninguém que, quanto mais cores diferentes no prato, mais benefícios para a saúde a refeição terá. Por isso, nesta segunda-feira, Roberta Larica fala da importância de um prato multicolorido e explica quais são as influências dos alimentos de cada cor no organismo humano. Confira!

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Alimentos vermelhos (antiinflamatórios): ricos em antioxidantes e carotenóides, que ajudam a reduzir inflamações e modular o sistema imunológico.

Alimentos laranjas (saúde reprodutiva): abundantes em carotenóides, ajudam na regulação das atividades endócrinas, e desempenham um papel no sistema reprodutor, auxiliando no processo de ovulação.

Alimentos amarelos (digestão): ricos em fibras que dão suporte ao complexo microbiótico e assistem a manutençã da saúde gastrointestinal através da motilidade gástrica e das secreções digestivas.

Alimentos verdes (saúde cardiovascular): ricos em variedade de nutrientes que auxiliam na saúde cardiovascular, como a vitamina K, ácido fólico, magnésio, potássio, e nitratos dietéticos.