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Do vermelho ao azul: entenda os benefícios das cores no seu prato

A comentarista Roberta Larica fala da importância de um prato multicolorido e explica quais são as influências dos alimentos de cada cor no organismo humano

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 18:13

Publicado em 

29 jul 2019 às 18:13
Não é segredo para ninguém que, quanto mais cores diferentes no prato, mais benefícios para a saúde a refeição terá. Por isso, nesta segunda-feira, Roberta Larica fala da importância de um prato multicolorido e explica quais são as influências dos alimentos de cada cor no organismo humano. Confira!
Boa Mesa CBN - 29-07-19.mp3
Alimentos vermelhos (antiinflamatórios): ricos em antioxidantes e carotenóides, que ajudam a reduzir inflamações e modular o sistema imunológico.
Alimentos laranjas (saúde reprodutiva): abundantes em carotenóides, ajudam na regulação das atividades endócrinas, e desempenham um papel no sistema reprodutor, auxiliando no processo de ovulação.
Alimentos amarelos (digestão): ricos em fibras que dão suporte ao complexo microbiótico e assistem a manutençã da saúde gastrointestinal através da motilidade gástrica e das secreções digestivas.
Alimentos verdes (saúde cardiovascular): ricos em variedade de nutrientes que auxiliam na saúde cardiovascular, como a vitamina K, ácido fólico, magnésio, potássio, e nitratos dietéticos.
Alimentos azuis e roxos (cognição): ricos em polifenóis que ajudam no aprendizado, memória e humor, incluindo flavonóides, procianidinas, flavonóis e ácidos fenólicos.

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