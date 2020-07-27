Do produtor para a mesa: a escolha dos alimentos melhora a nutrição

Uma tendência vista durante o isolamento social foi a mudança de hábitos alimentares. Se em condições normais muitas pessoas se rendiam aos ultraprocessados por conta da rotina agitada, na quarentena, com mais tempo disponível, muitas se aventuraram e mudaram a forma de comprar, cozinhar e comer.

O modelo conhecido como "da fazenda à mesa" ganhou força e a dedicação à mudança dos hábitos alimentares na pandemia deu o pontapé inicial, já que privilegia alimentos produzidos por pequenos produtores locais. Por isso, nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica fala da importância de comprar comida direto com os produtores e explica como a ação pode ser uma aliada na nutrição saudável! Ouça o quadro completo!