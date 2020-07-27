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BOA MESA CBN

Do produtor para a mesa: a escolha dos alimentos melhora a nutrição

Ouça a edição desta segunda-feira (27) do Boa Mesa CBN, com Roberta Larica!

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 16:23

Publicado em 

27 jul 2020 às 16:23
"Da fazenda à mesa": movimento que privilegia pequenos produtores ganhou força Crédito:
Uma tendência vista durante o isolamento social foi a mudança de hábitos alimentares. Se em condições normais muitas pessoas se rendiam aos ultraprocessados por conta da rotina agitada, na quarentena, com mais tempo disponível, muitas se aventuraram e mudaram a forma de comprar, cozinhar e comer.
O modelo conhecido como "da fazenda à mesa" ganhou força e a dedicação à mudança dos hábitos alimentares na pandemia deu o pontapé inicial, já que privilegia alimentos produzidos por pequenos produtores locais. Por isso, nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica fala da importância de comprar comida direto com os produtores e explica como a ação pode ser uma aliada na nutrição saudável! Ouça o quadro completo!
BOA MESA CBN - 27-07-20

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