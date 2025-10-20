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Boa Mesa CBN

Do kiwi ao chocolate amargo, conheça opções de alimentos antiestresse

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 20 de Outubro de 2025 às 17:18

Publicado em 

20 out 2025 às 17:18
Chocolate amargo e kiwi são algumas opções de alimentos que ajudam a combater o estresse
Chocolate amargo e kiwi são algumas opções de alimentos que ajudam a combater o estresse Crédito: Pixabay
O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que cerca de 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Pegando esse gancho, nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz dicas e orientações sobre opções de alimentos antiestresse. O triptofano, um aminoácido encontrado em alimentos como banana, laticínios, feijão ervilha, está diretamente envolvido na síntese da serotonina. O que os torna importante aliados na redução do estresse, por exemplo. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 20-10-25

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