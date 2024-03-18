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Divulgar o salário na descrição da vaga é necessário? Qual o limite?

Ouça os comentários de Andréa Salsa

Publicado em 18 de Março de 2024 às 17:50

Publicado em 

18 mar 2024 às 17:50
dinheiro
dinheiro Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa traz como destaque o seguinte tema: não revelar salário e para qual empresa é a vaga, nas entrevistas iniciais de emprego. Essas e outras práticas merecem ser revisitadas? Recentemente, uma recrutadora de uma empresa no Brasil virou foco de discussão nas redes sociais ao criticar um candidato a uma vaga que queria saber qual era o salário antes de continuar o processo seletivo. Ela passou a ele o nome do cargo, local de trabalho e outras informações, mas não revelou quanto era a remuneração. Ele perguntou o valor, e ela fez um post no LinkedIn dizendo que se sentia "desanimada" com esse questionamento. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 18-03-24

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