Divulgar o salário na descrição da vaga é necessário? Qual o limite?

Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa traz como destaque o seguinte tema: não revelar salário e para qual empresa é a vaga, nas entrevistas iniciais de emprego. Essas e outras práticas merecem ser revisitadas? Recentemente, uma recrutadora de uma empresa no Brasil virou foco de discussão nas redes sociais ao criticar um candidato a uma vaga que queria saber qual era o salário antes de continuar o processo seletivo. Ela passou a ele o nome do cargo, local de trabalho e outras informações, mas não revelou quanto era a remuneração. Ele perguntou o valor, e ela fez um post no LinkedIn dizendo que se sentia "desanimada" com esse questionamento. Ouça a conversa completa!