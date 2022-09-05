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Boa Mesa CBN

Dieta para engravidar: os alimentos que impactam na fertilidade

Ouça a conversa completa com Roberta Larica

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 17:54

Publicado em 

05 set 2022 às 17:54
Gravidez, grávida
Gestante Crédito: Pexels
Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica esclarece se existem alimentos que podem influenciar na fertilidade de uma mulher para aumentar as chances da gravidez. E a resposta é sim! Entre os destaques estão a sardinha e alimentos ricos em ômega 3. "A mulher que se prepara para gestar aumenta as chances de uma gestação saudável para ela e para o bebê. Já na gestação, uma boa alimentação previne diabetes, hipertensão, restrição de crescimento e garante o aporte de nutrientes adequado para o bebê", explica. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa - 05-09-22

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