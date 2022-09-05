Dieta para engravidar: os alimentos que impactam na fertilidade

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica esclarece se existem alimentos que podem influenciar na fertilidade de uma mulher para aumentar as chances da gravidez. E a resposta é sim! Entre os destaques estão a sardinha e alimentos ricos em ômega 3. "A mulher que se prepara para gestar aumenta as chances de uma gestação saudável para ela e para o bebê. Já na gestação, uma boa alimentação previne diabetes, hipertensão, restrição de crescimento e garante o aporte de nutrientes adequado para o bebê", explica. Ouça a conversa completa!