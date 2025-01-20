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Boa Mesa CBN

Dieta no "BBB": comer 40 ovos por dia é saudável? Nutricionista explica!

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 19:33

Publicado em 

20 jan 2025 às 19:33
Gracyanne Barbosa no BBB
Gracyanne Barbosa no BBB Crédito: Reprodução TV Globo
A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, uma das participantes da 25ª edição do Big Brother Brasil, reality show transmitido pela TV Globo, comeu nove ovos cozidos apenas no primeiro dia do programa. Gracyanne já declarou que, em sua rotina normal, come 40 ovos por dia. Ela disse, porém, saber que no reality seria obrigada a alterar sua dieta. Em um vídeo postado em suas redes sociais antes da estreia da nova edição do Big Brother Brasil, a ex-dançarina brincou sobre a questão: "São 40 ovos que eu como por dia, vezes 7 dias na semana, vezes 15 semanas do BBB 25. Ah, então eu só preciso de 4.200 ovos para ser feliz no BBB 25." Mas afinal, faz bem para a saúde comer mais do que 10 ovos - ou até 40 - por dia? Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa
Boa Mesa CBN - 20-01-25

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