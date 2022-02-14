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Boa Mesa CBN

Dieta com mais feijão e menos carne pode elevar expectativa de vida em 13 anos

Ouça a nutricionista Roberta Larica

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 17:56

Publicado em 

14 fev 2022 às 17:56
Feijão preto
Feijão preto Crédito: Getty Images
Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Bergen, na Noruega, e publicado na revista científica PLOS Medicine, mostrou que aumentar o consumo de leguminosas, como feijão, ervilha e lentilha, e reduzir o consumo de carne vermelha pode adicionar até 13 anos à sua vida. O trabalho mostra que quanto mais cedo a mudança de alimentação começar, maior é a expectativa de vida da pessoa. Assunto para Roberta Larica, nesta edição do Boa Mesa CBN, que indica quais alimentos incluir nesta dieta. Ouça:
Boa Mesa CBN - 14/02/2022

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