Dieta com mais feijão e menos carne pode elevar expectativa de vida em 13 anos

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Bergen, na Noruega, e publicado na revista científica PLOS Medicine, mostrou que aumentar o consumo de leguminosas, como feijão, ervilha e lentilha, e reduzir o consumo de carne vermelha pode adicionar até 13 anos à sua vida. O trabalho mostra que quanto mais cedo a mudança de alimentação começar, maior é a expectativa de vida da pessoa. Assunto para Roberta Larica, nesta edição do Boa Mesa CBN, que indica quais alimentos incluir nesta dieta. Ouça:
Boa Mesa CBN - 14/02/2022