Dicas da nutricionista: alimentação para quem sofre de refluxo e gastrite

Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica traz orientações da dieta mais adequada para aqueles pacientes que sofrem de refluxo gastroesofágico e também para aliviar a gastrite. O mais importante para controlar a gastrite é ter uma alimentação equilibrada e saudável. No entanto, os alimentos cozidos são recomendados, pois facilitam a mastigação e a digestão, dando uma aliviada nas funções do estômago, como legumes e verduras cozidos. Ouça a conversa completa!