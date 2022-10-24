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Boa Mesa CBN

Dicas da nutricionista: alimentação para quem sofre de refluxo e gastrite

Ouça a conversa completa com Roberta Larica

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 18:06

Publicado em 

24 out 2022 às 18:06
Salada, alimentação saudável
Salada, alimentação saudável Crédito: Pixabay
Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica traz orientações da dieta mais adequada para aqueles pacientes que sofrem de refluxo gastroesofágico e também para aliviar a gastrite. O mais importante para controlar a gastrite é ter uma alimentação equilibrada e saudável. No entanto, os alimentos cozidos são recomendados, pois facilitam a mastigação e a digestão, dando uma aliviada nas funções do estômago, como legumes e verduras cozidos. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 24-10-22

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