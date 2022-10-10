'Desrotulando': como interpretar os rótulos dos alimentos

Os alimentos fabricados a partir do domingo (9) seguirão os novos rótulos determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para facilitar a informação para o consumidor. Segundo a agência, o objetivo é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos e, assim, auxiliar a pessoa a fazer escolhas alimentares mais conscientes. Como há um prazo de três anos para substituição, produtos com a rotulagem antiga ainda vão continuar nas prateleiras dos supermercados. Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica explica a importância de se olhar e interpretar o rótulo dos alimentos. Ouça a conversa completa!