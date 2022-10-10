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'Desrotulando': como interpretar os rótulos dos alimentos

Ouça as explicações com a comentarista Roberta Larica

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 18:02

Publicado em 

10 out 2022 às 18:02
Rótulo
Rótulo Crédito: Divulgação Anvisa
Os alimentos fabricados a partir do domingo (9) seguirão os novos rótulos determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para facilitar a informação para o consumidor. Segundo a agência, o objetivo é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos e, assim, auxiliar a pessoa a fazer escolhas alimentares mais conscientes. Como há um prazo de três anos para substituição, produtos com a rotulagem antiga ainda vão continuar nas prateleiras dos supermercados. Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica explica a importância de se olhar e interpretar o rótulo dos alimentos. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 10-10-22

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