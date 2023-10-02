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Boa Mesa CBN

Descubra alimentos que garantem saciedade e ajudam no processo de emagrecimento

Ouça as dicas da comentarista Roberta Larica

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 17:44

Publicado em 

02 out 2023 às 17:44
Pipoca
Pipoca Crédito: Pexels
No processo de emagrecimento saudável, prestar atenção na quantidade e na qualidade dos alimentos ingeridos é essencial para atingir o resultado esperado. Na hora de montar a dieta, é válido pensar em comidas que ajudam a controlar o impulso de comer, a controlar o peso e a cuidar da saúde.
Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica apresenta uma lista com alimentos que ajudam a dar saciedade e ainda contribuem para o processo de emagrecimento. Entre os destaques estão a pipoca, o abacate e a maçã. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 02-10-23

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