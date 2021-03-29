Deixar de molho? Como preparar grãos e sementes da maneira correta

O tema desta edição do Boa Mesa CBN foi motivado pela dúvida da ouvinte Deoci! Ela questiona: "Os grãos aquecidos, mesmo sem gordura, perdem valor nutricional?". Como dúvida de ouvinte não fica sem resposta, Roberta Larica fala sobre grãos e sementes. "Ao germinar, o grão se prepara para crescer. Para isso ele diminui a produção de inibidores enzimáticos e permite que enzimas atuem, 'liberando' os nutrientes para o grão crescer. Isso faz com que os inibidores enzimáticos inibem nossas enzimas também. Então, boa parte das pessoas que se sente 'estufada' após ingerir trigo, por exemplo, é por conta das enzimas gástricas inibidas. Com a germinação, isso diminui muito, explica. Ouça!