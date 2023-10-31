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Boa Mesa CBN

Déficit de atenção e memória: alimentos que contribuem para a saúde do cérebro

Ouça as dicas da comentarista Roberta Larica

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 23:00

Publicado em 

30 out 2023 às 23:00
Peixe grelhado
Peixe grelhado Crédito: Pexels
Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica explica a relação entre a alimentação e o controle de transtornos neurobiológicos, como o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Como o cérebro consome entre 20% e 25% de energia da alimentação, uma dieta equilibrada é importantíssima para melhora da concentração e da memória. Entre os alimentos recomendados, estão as proteínas e os carboidratos complexos. Alimentos ricos em zinco, magnésio e ômega 3 também são boas fontes. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 30-10-23

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