Déficit de atenção e memória: alimentos que contribuem para a saúde do cérebro

Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica explica a relação entre a alimentação e o controle de transtornos neurobiológicos, como o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Como o cérebro consome entre 20% e 25% de energia da alimentação, uma dieta equilibrada é importantíssima para melhora da concentração e da memória. Entre os alimentos recomendados, estão as proteínas e os carboidratos complexos. Alimentos ricos em zinco, magnésio e ômega 3 também são boas fontes. Ouça a conversa completa!