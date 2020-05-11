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Culpa por comer em excesso? Dicas sobre alimentação na quarentena

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica orienta sobre a importância de montar uma alimentação regrada nesta época, e ficar atento aos sentimentos

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 16:58

Publicado em 

11 mai 2020 às 16:58
O momento de isolamento social pelo qual estamos passando, por conta do novo coronavírus, continua a impactar na maneira como lidamos com a alimentação. Você está no grupo que tem recorrido aos chocolates e outros doces para dar uma "relaxada"? Ou ainda: tem adotado o clássico "dia do lixo" com mais frequência na quarentena? Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica orienta sobre a importância de montar uma alimentação regrada nesta época, e ficar atento aos sentimentos. Confira:
BOA MESA CBN - 11-05-20

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