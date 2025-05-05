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Crononutrição: horário das refeições pode influenciar a sua saúde

Ouça a conversa com a comentarista Roberta Larica

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 18:03

Publicado em 

05 mai 2025 às 18:03
Almoço, jantar, refeição, comida, alimento
Alimentação Crédito: Pexels
O alinhamento entre alimentação e relógio biológico pode trazer benefícios para funcionamento do organismo! Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz uma importante orientação: o horário em que comemos pode influenciar a nossa saúde - esse estudo é a crononutrição. Comer muito tarde e de forma exagerada, por exemplo, pode gerar sobreposição dos hormônios melatonina e insulina. Pular o café da manhã também não é algo recomendável. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 05-05-25

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