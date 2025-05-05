Crononutrição: horário das refeições pode influenciar a sua saúde

O alinhamento entre alimentação e relógio biológico pode trazer benefícios para funcionamento do organismo! Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz uma importante orientação: o horário em que comemos pode influenciar a nossa saúde - esse estudo é a crononutrição. Comer muito tarde e de forma exagerada, por exemplo, pode gerar sobreposição dos hormônios melatonina e insulina. Pular o café da manhã também não é algo recomendável. Ouça a conversa completa!