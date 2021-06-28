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Panela, enlatados, desodorantes...

Uso constante de utensílios de alumínio pode minar a saúde do cérebro; saiba por que

As orientações são da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 17:46

Publicado em 

28 jun 2021 às 17:46
Pesquisa da USP indicou a presença de grande quantidade de alumínio na água fervida em panelas de alumínio
Pesquisa da USP indicou a presença de grande quantidade de alumínio na água fervida em panelas de alumínio Crédito: Pixabay
Uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) indicou a presença de grande quantidade de alumínio na água fervida em panelas de alumínio e também nos alimentos cozidos nelas. Em um teste prático de 3 horas de fervura de água com sal, foi encontrada uma taxa de alumínio de 20 mg/l no líquido, quando o aceitável seria de 12 mg a 14 mg. Assunto para Roberta Larica, nesta edição do Boa Mesa CBN! A comentarista explica que existem contaminantes na cozinha que podem minar a saúde do nosso cérebro, caso estejam presentes em nossa alimentação. Ela aponta, por exemplo, que pesquisas como a da USP revelam os malefícios de cozinhar em panelas de alumínio. Ouça:
Boa Mesa CBN - 28/06/2021

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