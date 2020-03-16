Coronavírus: como reforçar imunidade usando a alimentação

Bufê de refeição Crédito: Reprodução/Pixabay

Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica destaca as recomendações nutricionais importantes que devem ser incluídas, imediatamente, na rotina da família, para preparar nosso organismo com foco na imunidade. Atualmente, há uma atenção enorme com a disseminação do coronavírus, por isso, investir numa alimentação variada - e potente - pode auxiliar no organismo de maneira e reduzir as chances de ter uma saúde fragilizada. Confira:

Your browser does not support the audio element. Boa Mesa CBN - 16-03-20

MAIS INFORMAÇÕES:

- Adote uma alimentação rica em alimentos naturais, ricos em antioxidantes, o mais limpa e orgânica possível;

- Aumente o consumo de Vitamina C (frutas cítricas como laranja, limão e acerola), anti-inflamatórios naturais (gengibre, cúrcuma e própolis), gorduras boas (abacate, chia, linhaça e coco) e com ação antiviral (alho e cebola);

- Cuide e invista no seu sono;

- Fortaleça a nutrição com suplementos para a imunidade e reforço das defesas do organismo: Vitamina C revestida, Ômega 3, Própolis, Glutamina, Vitamina D, Zinco e Probióticos com orientação do seu nutricionista;

- Evite açúcares, álcool, corantes e adoçantes artificiais são vilões da saúde intestinal, peça chave para sua imunidade;