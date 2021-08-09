Conheça os riscos que os alimentos processados trazem à sua saúde

O processamento de alimentos oferece preservação, consistência e inovação aos cardápios, mas em que momento houve a associação de processados a alimentos que fazem mal à saúde? Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica traz como alerta, justamente, o risco com relação ao consumo de alimentos processados. Esse tipo de alimento pode se tornar sinônimo de dietas com alto teor de gordura, açúcar e sal, por exemplo.