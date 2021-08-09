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Boa Mesa CBN

Conheça os riscos que os alimentos processados trazem à sua saúde

As orientações são da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 17:31

Publicado em 

09 ago 2021 às 17:31
Os riscos que alimentos processados e ultraprocessados fazem à saúde
Os riscos que alimentos processados e ultraprocessados fazem à saúde Crédito: Pixabay
O processamento de alimentos oferece preservação, consistência e inovação aos cardápios, mas em que momento houve a associação de processados a alimentos que fazem mal à saúde? Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica traz como alerta, justamente, o risco com relação ao consumo de alimentos processados. Esse tipo de alimento pode se tornar sinônimo de dietas com alto teor de gordura, açúcar e sal, por exemplo.
"No intuito de ganhar tempo e praticidade muitas pessoas recorrem aos alimentos processados e ultraprocessados. O grande problema disso é que por mais que muitos deles tenham o apelo de 'saudável', 'zero glúten', 'light', 'baixo teor de gordura', podem conter substancias nocivas à nossa saúde e ainda gerar uma deficiência nutricional a longo prazo", alerta a comentarista. Ouça:
Boa Mesa CBN 09-08-21

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