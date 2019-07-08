Conheça os benefícios dos temperos que usamos no dia a dia

Os temperos, como o alho, a pimenta e o cheiro verde, estão enraizados na gastronomia do País, mas nem todos os brasileiros conhecem seus reais benefícios. Alguns são anti-inflamatórios, outros são digestivos, reduzem gases, e têm ação antibacteriana. Nesta segunda-feira, Roberta Larica aponta quais são os benefícios desses temperos que usamos no nosso dia a dia, e como podemos agregá-los na alimentação saudável. Acompanhe!