Conheça os benefícios dos temperos que usamos no dia a dia

Os temperos, como o alho, a pimenta e o cheiro verde, estão enraizados na gastronomia do País, mas nem todos os brasileiros conhecem seus reais benefícios. Alguns são anti-inflamatórios, outros são digestivos, reduzem gases, e têm ação antibacteriana. Nesta segunda-feira, Roberta Larica aponta quais são os benefícios desses temperos que usamos no nosso dia a dia, e como podemos agregá-los na alimentação saudável. Acompanhe!
Boa Mesa CBN - 08-07-19.mp3
TEMPEROS:
- Salsa;
- Cebolinha;
- Manjericão;
- Alecrim;
- Tomilho;
- Coentro;
- Orégano;
- Hortelã;
- Pimenta-do-reino;
- Pimenta caiena;
- Canela;
- Noz-moscada;
- Cominho;
- Açafrão;
- Urucum;
- Alho.