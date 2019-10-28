Conheça os benefícios de cultivar uma horta caseira

Com criatividade e em busca de uma vida mais saudável, seja em uma casa com jardim ou em apartamentos, é possível, sim, cultivar uma horta em casa. É o que nos explica a comentarista Roberta Larica neste "Boa Mesa CBN". Mas quais são os benefícios disso? "Além das vantagens financeiras, como a economia com as compras na feira ou no mercado, deve-se destacar os benefícios para o bem-estar, como consumir alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos, e os impactos e mudanças nos hábitos alimentares", explica. Ela fala ainda que a retirada para consumo imediato também preserva todos os nutrientes necessários a uma boa alimentação. Ouça o quadro completo: