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BOA MESA CBN

Conheça os benefícios de cultivar uma horta caseira

Conheça pelo menos 10 produtos que você pode plantar em pequenos vasos dentro da sua casa

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 18:39

Publicado em 

28 out 2019 às 18:39
O cultivo de hortas é uma das ações que influência numa boa alimentação Crédito: Reprodução
 
Com criatividade e em busca de uma vida mais saudável, seja em uma casa com jardim ou em apartamentos, é possível, sim, cultivar uma horta em casa. É o que nos explica a comentarista Roberta Larica neste "Boa Mesa CBN". Mas quais são os benefícios disso? "Além das vantagens financeiras, como a economia com as compras na feira ou no mercado, deve-se destacar os benefícios para o bem-estar, como consumir alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos, e os impactos e mudanças nos hábitos alimentares", explica. Ela fala ainda que a retirada para consumo imediato também preserva todos os nutrientes necessários a uma boa alimentação. Ouça o quadro completo:
Boa Mesa CBN - 28-10-19
Saiba mais:
Dicas sobre o que é possível plantar em casa:
- hortelã: para sucos, tempero e chá
- capim cidreira: para chá e água aromatizada
- salsa: para tempero e sucos
- cebolinha
- alface
- rúcula
- manjericão
- nirá
- alecrim
- couve

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