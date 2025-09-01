Conheça os alimentos que ajudam a dormir melhor!

Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz como destaque a informação que diversos estudos apontaram que alimentos podem melhorar o nosso sono. Existem também pesquisas que demonstram que leite quente pode nos ajudar a dormir. Acredita-se que os altos níveis de triptofano presentes no leite possam ajudar a induzir o início do sono. Ele é usado pelo corpo para sintetizar melatonina, o "hormônio do sono". A melatonina regula nosso ciclo de sono e vigília. O nosso corpo produz a substância em maior quantidade no final do dia, quando começa a escurecer. Ouça a conversa completa!