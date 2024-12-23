Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Boa Mesa CBN

Conheça opções práticas (e saudáveis) para a ceia de Natal!

As orientações são da comentarista Roberta Larica

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 17:53

Publicado em 

23 dez 2024 às 17:53
Ceia de Natal
Ceia de Natal Crédito: Pexels
Sem excessos, mas respeitando bons sabores! Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz dicas e orientações práticas de como montar uma boa ceia de Natal, mas de forma saudável. Entre os destaques estão priorizar frutas frescas da estação, como abacaxi, manga e melancia, e moderar nos doces, como chocolate, chantilly e cremes. Evite frutas cristalizadas, ricas em açúcar refinado. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 23-12-24
DURANTE AS FESTAS:
  • 1. Organize seu prato: Comece pelas saladas cruas, que promovem saciedade
  • Prefira preparações assadas e grelhadas e evite frituras
  • Evite misturar muitos carboidratos (como batata, arroz e farofa no mesmo prato)
  • 2. Bebidas:  Intercale bebidas alcoólicas com água, água de coco ou sucos
  • Prefira bebidas fermentadas como vinho, champagne ou cerveja, que intoxicam menos o fígado
  • Modere no consumo: 1 dose para mulheres e 2 para homens é o ideal
  • 3. Petiscos: Controle o consumo de petiscos salgados, como amendoim, biscoitos e azeitonas.  Embora saudáveis, castanhas, nozes e passas são calóricas e devem ser consumidas com moderação
  • 4. Carnes:  Dê preferência a carnes magras (peru, frango, chester) e retire a pele
  • Evite carnes gordurosas como pernil, carneiro e bacon
  • 5. Sobremesas: Priorize frutas frescas da estação, como abacaxi, manga e melancia
  • Modere nos doces com chocolate, chantilly e cremes. Evite frutas cristalizadas, ricas em açúcar refinado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados