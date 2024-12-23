Conheça opções práticas (e saudáveis) para a ceia de Natal!

Sem excessos, mas respeitando bons sabores! Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz dicas e orientações práticas de como montar uma boa ceia de Natal, mas de forma saudável. Entre os destaques estão priorizar frutas frescas da estação, como abacaxi, manga e melancia, e moderar nos doces, como chocolate, chantilly e cremes. Evite frutas cristalizadas, ricas em açúcar refinado. Ouça a conversa completa!