Conheça opções práticas (e saudáveis) para a ceia de Natal!

Sem excessos, mas respeitando bons sabores! Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz dicas e orientações práticas de como montar uma boa ceia de Natal, mas de forma saudável. Entre os destaques estão priorizar frutas frescas da estação, como abacaxi, manga e melancia, e moderar nos doces, como chocolate, chantilly e cremes. Evite frutas cristalizadas, ricas em açúcar refinado. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 23-12-24
DURANTE AS FESTAS:
- 1. Organize seu prato: Comece pelas saladas cruas, que promovem saciedade
- Prefira preparações assadas e grelhadas e evite frituras
- Evite misturar muitos carboidratos (como batata, arroz e farofa no mesmo prato)
- 2. Bebidas: Intercale bebidas alcoólicas com água, água de coco ou sucos
- Prefira bebidas fermentadas como vinho, champagne ou cerveja, que intoxicam menos o fígado
- Modere no consumo: 1 dose para mulheres e 2 para homens é o ideal
- 3. Petiscos: Controle o consumo de petiscos salgados, como amendoim, biscoitos e azeitonas. Embora saudáveis, castanhas, nozes e passas são calóricas e devem ser consumidas com moderação
- 4. Carnes: Dê preferência a carnes magras (peru, frango, chester) e retire a pele
- Evite carnes gordurosas como pernil, carneiro e bacon
- 5. Sobremesas: Priorize frutas frescas da estação, como abacaxi, manga e melancia
- Modere nos doces com chocolate, chantilly e cremes. Evite frutas cristalizadas, ricas em açúcar refinado