Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Boa Mesa CBN

Conheça dicas valiosas de alimentação para aplicar durante o verão

Ouça a nutricionista Roberta Larica

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 00:04

Publicado em 

28 dez 2021 às 00:04
Alimentação nas praias durante o verão
Alimentação nas praias durante o verão Crédito: Pexels
Já é clima de verão e, claro, os cuidados também devem ser redobrados em relação à nossa alimentação. É sobre esse assunto que Roberta Larica trata nesta edição do Boa Mesa CBN. Ouça:
Boa Mesa CBN - 27-12-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados