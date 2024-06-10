Saiba quais alimentos ajudam a ter uma boa noite de sono

A alimentação pode ajudar na hora do relaxamento, da noite de sono. Existem vários fatores que contribuem para ter problemas para dormir, e a dieta é um deles (e muitas vezes subestimado). O segredo é que alguns alimentos contêm propriedades que ajudam a relaxar, ao contrário de outros que ativam o sistema de alerta e podem causar desconfortos como azia. Banana e frutas vermelhas são alguns dos alimentos que podem te ajudar na noite de sono. Este é o assunto em destaque nesta edição do Boa Mesa CBN, com a comentarista Roberta Larica. Ouça a conversa completa!