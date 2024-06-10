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Boa Mesa CBN

Saiba quais alimentos ajudam a ter uma boa noite de sono

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 17:40

Publicado em 

10 jun 2024 às 17:40
Busque priorizar proteínas à carboidratos no jantar
Busque priorizar proteínas à carboidratos no jantar Crédito: Pexels
A alimentação pode ajudar na hora do relaxamento, da noite de sono. Existem vários fatores que contribuem para ter problemas para dormir, e a dieta é um deles (e muitas vezes subestimado). O segredo é que alguns alimentos contêm propriedades que ajudam a relaxar, ao contrário de outros que ativam o sistema de alerta e podem causar desconfortos como azia. Banana e frutas vermelhas são alguns dos alimentos que podem te ajudar na noite de sono. Este é o assunto em destaque nesta edição do Boa Mesa CBN, com a comentarista Roberta Larica. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 10-06-24

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