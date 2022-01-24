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Boa Mesa CBN

Conheça alimentos e sucos que ajudam a turbinar a imunidade

Ouça a nutricionista Roberta Larica

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 17:42

Publicado em 

24 jan 2022 às 17:42
Suco verde, shot da imunidade
Suco verde, shot da imunidade Crédito: Pexels
Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica explica como turbinar a imunidade com auxílio da alimentação. Sobretudo em tempos de doenças respiratórias, quais alimentos e sucos podem ajudar o sistema imunológico? Ouça:
Boa Mesa CBN - 24/01/2022

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