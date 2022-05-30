Confira as dicas para substituir o pão francês por uma opção mais saudável

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica dá ideias e opções para substituir o pão francês na alimentação por uma opção mais saudável e nutritiva. Ouça:
Boa Mesa CBN - 30/05/2022
Publicado em 30 de Maio de 2022 às 17:50
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