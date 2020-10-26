Como tornar os hábitos saudáveis aliados no pós-tratamento do câncer

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica fecha a série de quadros sobre o Outubro Rosa, dedicado às orientações sobre o câncer de mama e alimentação, explicando como deve ser uma rotina nutricional a ser seguida pela paciente após o tratamento da doença. Nos quadros anteriores, vale destacar, a comentarista explicou como a alimentação pode ser uma aliada na prevenção e também quais são os alimentos que podem auxiliar durante o próprio tratamento. Agora, o destaque é para o futuro! Boa parte das dicas, ela reafirma, sinaliza a um cenário comum: hábitos, claro, sempre saudáveis. Não tem como fugir! Ouça!