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NO OUTUBRO ROSA

Como tornar os hábitos saudáveis aliados no pós-tratamento do câncer

Ouça as explicações da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 17:04

Publicado em 

26 out 2020 às 17:04
"É importante para todas as mulheres que no pós-tratamento do câncer de mama ocorra a recuperação do estado nutricional", explica Roberta Larica Crédito: Flo Dahm/Pexels
Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica fecha a série de quadros sobre o Outubro Rosa, dedicado às orientações sobre o câncer de mama e alimentação, explicando como deve ser uma rotina nutricional a ser seguida pela paciente após o tratamento da doença. Nos quadros anteriores, vale destacar, a comentarista explicou como a alimentação pode ser uma aliada na prevenção e também quais são os alimentos que podem auxiliar durante o próprio tratamento. Agora, o destaque é para o futuro! Boa parte das dicas, ela reafirma, sinaliza a um cenário comum: hábitos, claro, sempre saudáveis. Não tem como fugir! Ouça!
Boa Mesa CBN - 26-10-20

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